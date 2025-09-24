Personlig assistent till aktiv kvinna i Stockholm!
2025-09-24
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till vårt team! Jag är en aktiv, ung kvinna som behöver stöd i min vardag - både i hemmet, på jobbet och vid olika aktiviteter. Som assistent hos mig får du en varierad arbetsdag där du hjälper till med allt från dagliga rutiner till spontana händelser i livet.
Tjänsten utgår från centrala Stockholm, med goda kommunikationsmöjligheter via tunnelbana och buss.
Vem söker vi?
Jag letar efter dig som är noggrann, flexibel och har hjärtat på rätt ställe. Du är lyhörd och kan känna av när du ska hålla dig i bakgrunden, men du har också förmågan att ta egna initiativ när det behövs. Du är anpassningsbar och en teamplayer som ställer upp när det behövs, samtidigt som du bidrar till en trygg och trevlig vardag.
Krav för tjänsten:
Kvinna, cirka 20-40 år
Flytande svenska
God fysisk styrka, då manuella förflyttningar sker med en välutvecklad förflyttningsteknik
Flexibel och tillgänglig, gärna någon som kan hoppa in vid behov
Meriterande: Intresse för hårvård och hårstylingPubliceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Vi söker både assistenter för fasta schemarader och timvikarier:
Fast schemarad: Cirka 30 eller 80%, samt helgextra varannan helg
Timvikarie: Möjlighet att hoppa in vid behov - perfekt att kombinera med studier eller annat
Sommarpersonal: Vi söker även extra personal till sommaren, med möjlighet att fortsätta arbeta under hösten
Arbetstider:
Passen är 8-9 timmar långa och arbetspassen varierar enligt följande:
Måndag-torsdag: 07:00-15:00 / 15:00-00:00
Fredag: 09:00-17:00 / 17:00-02:00
Lördag: 10:00-18:00 / 18:00-02:00
Söndag: 10:00-18:00 / 18:00-00:00
Vad erbjuder vi?
Trevlig arbetsmiljö
Tjänstepension
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Utbildning och introduktion relaterat till ditt uppdrag
Låter detta som något för dig? Skicka in ditt CV! Rekrytering sker löpande, så tveka inte att höra av dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Jian Chowdhury 0722344549 Jobbnummer
9525431