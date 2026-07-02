Personlig assistent till aktiv kvinna i Oskarshamn
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Oskarshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Oskarshamn
2026-07-02
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Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en aktiv person i Oskarshamn som önskar stöd för att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. Är du flexibel, omtänksam och har förmåga att snabbt anpassa dig? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-07-02Företaget
Kunden är en aktiv person i vuxen ålder som bor i Oskarshamn. Hon lever ett socialt och innehållsrikt liv, uppskattar aktiviteter utanför hemmet och värdesätter självständighet. Kunden är rullstolsburen och en av aktiviteterna är "Fläskboll", som är att spela med Yogaboll på fotbollsmål.
Dina arbetsuppgifter kan variera, från att hjälpa till i hemmet med praktiska sysslor till att följa med på promenader, aktiviteter eller bistå vid egen träning.
Arbetsuppgifter som personlig assistent
Stöd i vardagliga sysslor, såsom hushållsarbete, måltider och personlig hygien
Följa med på sociala aktiviteter, utflykter och träning
Förflyttningar, bra fysik krävs.
Ge trygghet, omsorg och sällskap
Om dig
Vi söker dig som är ansvarsfull, pålitlig och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är lyhörd, flexibel och har förmåga att sätta kundens behov i fokus. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete, men stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen bör du vara positiv, initiativrik och ha förståelse för integritet i hemmet.
Krav för tjänsten
Du måste ha fyllt 18 år
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du är rökfri
Ej pälsdjursallergi
B-körkort
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annan omsorg
Vana av att arbeta med personer med funktionsvariation
Anställningsform och arbetstider
Timvikarie vid behov, dagtid och vissa helger enligt schema. Start enligt överenskommelse.
Vi genomför bakgrundskontroll på de kandidater som går vidare i processen.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök idag!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent.
Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6553782-2081529". Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Brandstationsgatan (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9988457