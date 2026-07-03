Personlig assistent till aktiv kvinna i Huskvarna
Järstorps Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-07-03
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Älskar du också att vara aktiv och framförallt HV71?
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad i en människas liv? Vi söker en engagerad personlig assistent på uppdrag av en aktiv kvinna i 35-årsåldern som uppskattar en social och aktiv fritid.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Stöd i det dagliga livet
Hjälp med hushållssysslor
Dokumentation och planering
Deltagande i sociala aktiviteter och utflykter
Samarbete med övrig personal
Om dig:
Vi söker en kvinna med ett genuint intresse för människor. Du är flexibel, tålmodig och har förmåga att bygga starka relationer. Du ska också:
Ha B-körkort (krav)
Inte vara päls- eller fjäderallergiker (krav)
Ha erfarenhet av personlig assistans (meriterande)
Ett intresse av hockey är en stor fördel då vår kund älskar dessa aktiviteter! Du kommer att arbeta i ett stabilt team där alla har arbetat med kunden under flera år. Perfekt extraarbete fr dig som arbetar oregelbundet på annat arbete eller kanske studerar.
Arbetstider:
Cirka två till tre vardagseftermiddagar/kvällar i veckan
Var tredje helg -långa pass
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete med nära samarbete med både kund och kollegor
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Lokalt assistansbolag i Jönköping.
Om Järstorps Omsorg AB
Vi är ett litet familjedrivet bolag med djupa och förankrade rötter i den småländska gnosjöandan. Rötter som går tillbaka över hundra år i tiden. Vi har inga som helst ambitioner att bli en stor omsorgsaktör, utan relationer och kontinuitet går före expansion. Vi är samma idag som imorgon.
Vi är helt övertygade om att genom nära och goda relationer till varandra skapar vi de bästa förutsättningarna för de som vi finns till för. Vi gör det ihop!
Järstorps Omsorg driver LSS-verksamhet inom personlig assistans, gruppboende och snart även daglig verksamhet. Vi är idag cirka 70 kollegor och vårt huvudsäte ligger i Taberg utanför Jönköping , men vi verkar i hela Götaland och Svealand . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Ansökan per mail
E-post: oscar@jarstorpsomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Huskvarna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järstorps Omsorg AB
(org.nr 559505-1607)
Lomsjö 6 (visa karta
)
555 94 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetsansvarig/Ägare
Oscar Rinaldo oscar@jarstorpsomsorg.se 0733750954 Jobbnummer
9992439