Personlig assistent till aktiv kille i Täby
Meningsfull Omsorg Sverige AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Täby Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Täby
2025-10-07
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meningsfull Omsorg Sverige AB i Täby
Vem är jag?
Jag är en aktiv och sprallig 24-åring som älskar sport och tycker om att röra på mig. På eftermiddagar och vissa helgdagar har jag fasta aktiviteter med ex. bowling, padel, simning, gym, innebandy och basket. Det är då jag behöver din hjälp.
Jag deltar i många sporter, på mitt eget sätt, och behöver stöd och hjälp i flera moment i min vardag. Till exempel:
• Att packa sportväskan till basketträningen
• Att jag får på mig kläderna på rätt sätt
• Att du stöttar mig med min personliga hygien när det behövs
• När jag är hungrig och behöver äta kan jag till exempel behöva hjälp att skära maten, se till att det är rätt temperatur och att jag inte kladdar för mycket med maten
• Jag behöver också ditt stöd i att planera vad jag ska göra och sysselsätta mig med under dagen. Jag vill oftast själv välja aktivitet med hjälp av bildstöd eller digitala hjälpmedel som du förbereder
• Med mig jobbar man i par om två assistenter.
Det är viktigt för mig att du också uppskattar att vara utomhus och promenera och vill hjälpa mig att hitta på roliga och kreativa lösningar på aktiviteter. Vi har tillgång till en bil för att enkelt komma iväg på aktiviteter och utflykter.
Vem är du som assistent?
Jag behöver dig som personlig assistent för att jag har en autismdiagnos och utvecklingsstörning, vilket gör det svårt för mig att själv tillgodose mina grundläggande behov och mina önskemål. Om du är min personliga assistent ser jag gärna att du också gillar sport och att vara aktiv tillsammans med mig.
För att vi ska matcha behöver jag att du är lyhörd på mina behov och påhittig så att vi kan göra roliga aktiviteter tillsammans.
Eftersom jag behöver det här stödet i min vardag har du en personlig mognad för att kunna hjälpa mig att tillgodose det. Det är meriterande, men inte nödvändigt, om du har arbetat som personlig assistent tidigare och har kunskap om min funktionsnedsättning autism.
Om Meningsfull Omsorg
Det är viktigt för mig, min familj och Meningsfull Omsorg att du som assistent trivs med oss som arbetsgivare eftersom mycket av arbetet sker i hemmet. Vi hoppas att du ska känna dig och bete dig som en extra familjemedlem. Du är också anställd, och att kompetensutveckla dig som personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Om du erbjuds tjänsten ingår inskolning och utbildning i jobbet. Utbildningen syftar till att skapa trygghet för både dig som personlig assistent och mig som kund.
Tveka inte att höra av dig redan idag om du känner att du skulle passa som min personliga assistent och tycker att det låter roligt och givande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: jobb@meningsfullomsorg.se Arbetsgivare Meningsfull Omsorg Sverige AB
(org.nr 556846-2971)
Tempusvägen 1 (visa karta
)
187 36 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Åsa Holmström asa.holmstrom@meningsfullomsorg.se 0708538383 Jobbnummer
9545645