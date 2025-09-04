Personlig assistent till aktiv kille i Piteå
2025-09-04
Vi söker en engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en 19-årig kille med ett stort sportintresse. Du kommer att spela en viktig roll i hans vardag och bidra till hans välmående och självständighet. Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
• Stödja brukaren i vardagliga aktiviteter och skolgång.
• Delta i och uppmuntra sportaktiviteter och fritidsintressen.
• Skapa en trygg och positiv miljö.
Arbetstider:
• Vardagar: dag och kväll
• Helger: dag och kväll
Vi ser gärna att du är en person med intresse för sport och som kan fungera som en positiv förebild.
Monument Assistans ber alltid om ett utdrag ur belastningsregistret. Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande, men inte ett krav.
• God kommunikationsförmåga och empati.
• Flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter brukarens behov.
Vi ser fram emot din ansökan!
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Kontakt
Uppdragschef
Rebecca Rosman rebecca@monumentassistans.se +46760051350 Jobbnummer
9493015