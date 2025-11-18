Personlig assistent till aktiv kille i Örgryte, 70 %
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-11-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Jag letar efter en personlig assistent som vill kliva rakt in i mitt vardagsliv - någon som gillar när dagarna rullar på, som uppskattar rörelse och som vill ha ett jobb där man faktiskt märker att man gör skillnad.
Om mig
Jag bor mitt i Örgryte, i Göteborg, med min familj och jobbar på Move & Walk, en daglig verksamhet där jag trivs riktigt bra. När jag är ledig spelar jag boccia, hänger med vänner och familj och fyller dagarna med sådant som ger energi och skratt.
Jag har en CP-skada och behöver stöd i både min träning och i det som gör vardagen smidig och möjlig.
Vem jag söker
Du är en trygg person som gillar teamwork och som är bra på att läsa av människor och situationer.
Jag kommunicerar via bokstavstavla, så du behöver ha mycket god svenska - du blir min röst när jag behöver det.
Träning är en stor del av min vardag, både hemma och på Move & Walk. Du behöver kunna vara med på golvet, stötta, pusha och ibland vara den som håller motivationen uppe, därför är det viktigt att du inte har några problem med din kropp.
Arbetet innehåller även intimhygien, förflyttningar, rullstolskörning och allt det där praktiska som får livet att flyta på.
Arbetstider
• 07.30-17.45
• 17.30-08.00 (sovande jour 6 timmar)Publiceringsdatum2025-11-18Övrig information
Rökfri arbetsplats.
Körkort är meriterande.
Har du erfarenhet av personlig assistans eller liftar är det en bonus - men viktigast är personkemin, dvs att vi trivs tillsammans.
Tjänsten börjar som en timansätllning och trivs vi ihop kan den komma att övergå till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med en tjänstgöringsgrad om 70 % och möjlighet att arbeta extra.
Tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt assistent så är du intresserad, sök nu!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/278". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9609725