Personlig assistent till aktiv kille i Kristianstad sökes!
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2025-11-03
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kompis Assistans, Ekonomisk Fören i Kristianstad
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Örkelljunga
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker nu flera personliga assistenter till vårat team i Kristianstad. Vi har världens bästa arbetsplats för här får du nämligen hänga med mig! Jag är en kille på 27 år med mycket energi i kroppen och en stark vilja.
Jag bor i egen lägenhet nära centrum och på dagarna tycker jag om att vara ute i naturen, gå på loppisar, vara på jumpyard, cykla långa turer, bygga med lego och hänga i soffan med en film.
Jag har inget tal och kommunicerar med ljud, kroppsspråk och min kommunikationsdator. Jag behöver hjälp och stöttning med det mesta i vardagen, allt från matlagning till den personliga hygienen.
Min assistentgrupp arbetar aktivt mot samma mål; att öka min självständighet och livskvalitet.
Jag söker dig som har ett ungdomligt sinne samt en vilja och lust att arbeta aktivt. Det är väldigt fördelaktigt om du tycker om att röra på dig och om du har körkort. Arbetet är självständigt och kräver stor initiativförmåga.
Du hamnar i en liten arbetsgrupp där vi har ett djupt samarbete mot de gemensamt satta målen. Vi har väldigt roligt samt högt i tak och med stor öppenhet och ärlighet.
Arbetstider: Dag/kväll/helg och natt med sovande jour.
Anställningsvilkor: Deltid
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Catarina Remnolf catarina.remnolf@kompisassistans.se 0771-404525 Jobbnummer
9586201