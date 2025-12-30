Personlig assistent till aktiv kille i Jakobsberg - Dag/kväll
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
Vi söker nu en personlig assistent till vår kund, en kille i tjugoårsåldern och som är i behov av hjälp med det mesta i sin vardag. Vi söker dig som vill bli en del av hans vardag - en pålitlig och hjälpsam vän som stöttar honom i att leva ett rikt och självständigt liv. Han är glad och positiv, ser inte problem utan möjligheter. Han bor i Jakobsberg med sina föräldrar, syskon och sin hund.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara hans stöd i alla delar av vardagen. Det är tack vare sina assistenter som han kan göra det han vill i sitt liv. Dina arbetsuppgifter är att vara hans armar och ben, men lika viktigt är att vara hans språkrör vilket gör att du måste kunna tala och förstå svenska språket väl. Han behöver en positiv och utåtriktad assistent som speglar honom som person. Han gillar sport, gå på museum, musik, konserter och att gå på stand-up. Du kommer också att hjälpa honom med träning.
Vem är du
Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd och kan ta egna initiativ, samt kunna arbeta både med kollegor men också självständig, rätt person är det viktigaste. Erfarenhet av assistentyrket är ett plus men ej ett krav då personkemi och personlighet har störst betydelse, det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.
Att sätta honom i fokus är en mycket viktig del i arbetet. Att du ser honom som en kille som vill leva livet och inte bara någon du ska hjälpa. Du ska ha hög arbetsmoral och brinna för att arbeta med människor.
Du bör också vara flexibel, då arbetsplatsen är där han befinner sig. Det kan vara på lantstället i Norrtälje, hemma eller egentligen var som helst.
Du får ej vara allergisk mot hund och vi ser gärna att du är vaccinerad då han är infektionskänslig.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: Deltid/heltid, Mån-fre alternerande dag/kväll
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
