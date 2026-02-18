Personlig assistent till aktiv kille i Bua, 50-80 %
Varberg
Personlig assistent till aktiv kille i Bua - 50- 80 %
Det här är inget stillasittande jobb.
Det är ett jobb där du behövs - på riktigt.
I ett hus i Bua, fullt av liv, bor en kille med energi som smittar av sig. Han lever tillsammans med sina föräldrar, två yngre syskon och två katter. Här händer det saker. Det skrattas, leks, tjafsas lite syskon-style och ibland går det i hundra. Mitt i allt det finns du - som trygg punkt.
Han har assistans dygnet runt. Ibland arbetar du själv, ibland tillsammans med en kollega dagtid. Uppdraget rymmer både ansvar och närhet. Du hjälper till med medicinering, inhalationer, förflyttningar, sjukgymnastik och personlig hygien. På grund av sina diagnoser har han ofrivilliga muskelrörelser och ett självskadebeteende, vilket gör att han alltid behöver någon nära - någon som är lugn när det stormar och som ser signalerna innan de blir stora.
Men lika viktigt: du är med när det är roligt.
För han älskar fart. Att köra rullstolen snabbt. Att studsa på studsmattan. Att lyssna på musik. Att vara med i syskonens upptåg. Djur och promenader är favoriter. Här är det inte bara omsorg - det är lek, bus och vardag i sin mest levande form.
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och fysiskt stark nog för manuella lyft. Du behöver vara närvarande på riktigt. Ha tålamod. Kunna växla mellan allvar och skratt. Och gärna bjuda på dig själv när det behövs.
Erfarenhet av barn eller vård är meriterande, men inte avgörande. Det som betyder mest är att ni fungerar tillsammans. När personkemin sitter blir jobbet något mer än ett jobb.
Du börjar som timanställd, med möjlighet till visstidsanställning så länge uppdraget varar om det känns rätt för båda parter. Arbetspassen ligger dag, kväll och varannan helg. Under lov och ledigheter finns möjlighet att arbeta mer - därför söker vi även timvikarier.
Vi rekryterar löpande. Känns det här som din plats? Skicka in din ansökan.
För att arbeta hos oss behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn med funktionsnedsättning. Om du har digital brevlåda får du det snabbt och smidigt.
Kanske är det här jobbet där du får använda både ditt lugn och din lekfullhet. Där du gör skillnad - varje pass.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
