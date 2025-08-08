Personlig assistent till aktiv 13-årig tjej i Vänersborg
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu en engagerad och pålitlig personlig assistent till en av våra kunder i Vänersborg. Tjänsten är ett vikariat på cirka 50% och arbetstiden är mellan kl. 08.00-21.00, både vardagar och helger. Tillträde sker enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion snarast möjligt.
OM KUNDEN
Kunden är en tjej på 13 år som bor i Vänersborg med sin familj. Hon har inget tal utan kommunicerar via kroppsspråk samt tecken som stöd. Hon kan gå själv och använder rullstol när det behövs. Vidare har hon PEG och ett stort omvårdnadsbehov. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa henne med de vardagliga momenten såsom exempelvis personlig hygien, blöjbyten, av- och påklädning, matning och medicinering.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som kan följa kundens rutiner och schema. Det är viktigt att du är stresstålig, bestämd och kan sätta gränser. Du behöver även vara pedagogisk, flexibel, närvarande och ansvarsfull. Arbetet utförs både i hennes hem och i skolmiljö, vilket innebär att du bör känna dig trygg i olika typer av miljöer och kunna anpassa dig efter kundens behov. Vår kund ser gärna kvinnliga sökande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
KRAV
Tala god svenska
Ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret
MERITERANDE
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet av arbete med barn som har funktionsnedsättning
Erfarenhet av epilepsi, PEG, medicinering samt tecken som stöd
Utbildad undersköterska, pedagog eller liknande
Erfarenhet av positivt beteendestöd (PBS)
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
