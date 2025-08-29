Personlig assistent till 8 årig pojke i Örebro
2025-08-29
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Vi söker dig som är omtänksam och har en personlighet lämplig for uppdraget. Arbetspassen är fördelade på morgon/eftermiddag/kväll/natt/helg. Du tillsammans med vårdnadshavare kommer överens om hur passen skall fördelas. Som person behöver du vara flexibel och kunna hoppa in och byta, eller ta extra pass vid tillfällen då någon av dina kollegor fått förhinder. Tjänsten omfattar 50-70%.
Som person är du ansvarsfull, noggrann, flexibel, lyhörd och van att ta egna initiativ. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba som personlig assistent. Du behärskar svenska språket fullt ut i både tal och skrift. Önskvärt är att du har god fysik, är glad och positiv och har humor. Icke rökare är ett krav.
Vi erbjuder ett givande och utvecklande arbete med en glad kille på 8 år som en gång i månaden är hemma i Örebro. Och som från sommaren kommer bo permanent i Örebro med sin mamma och två andra syskon. Pojken har stora hjälpbehov i samtliga vardagssysslor. Alltifrån kommunikation, matning, träning. Han är mycket social och glad.
Det är bra om du tycker om att jobba strukturerat, att du är pigg, framåt och påhittig. Det viktigaste är att du och uppdragsgivaren trivs med varandra och att du är villig att lära dig de rutiner som finns på arbetsplatsen. Vi ser gärna att du stannar länge i uppdraget, då det är viktigt för pojken med kontinuitet och anknytning. Vi ser med fördel att det är kvinnliga sökanden. Vi söker också dig som kan vara arbetsledare i uppdraget. Huvuduppgiften blir att jobba med schema och bemanning, du blir arvoderad för denna uppgift och får utbildning i rollen.
Regelbundna arbetsplatsträffar äger rum där utveckling av uppdraget sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vi tillämpar tidsbegränsad anställningsform "så längre uppdraget varar" samt timanställning. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Urvalsprocessen sker löpande och mer information fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/Blanketten
du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
