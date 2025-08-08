Personlig assistent till 7 årig flicka - Vaken Natt!
2025-08-08
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Just nu söker vi en personlig assistent som är driven, har hjärtat på rätt plats för att hjälpa andra och att du gillar jobba med barn och ska klara av nattarbete.
I jobbet kommer du vara en personlig assistent till en 7 årig flicka med kronisk muskelsjukdom. Arbetet handlar till stor del om att ta hand om det mesta runt ett barn med speciella behov under vakna nätter och finnas till hands under nätterna. I jobbet kommer det bland annat ingå att mata i gastrostomi, det är inget du behöver vana av, men ett plus i kanten om du har.
Arbetet sker på nattid och i hemmet i en familj med mamma, pappa och storasyster i Hudiksvall.
Tillsvidareanställning på ca 80%
B-körkort erfordras.
Viss vana vid barn.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
