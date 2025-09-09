Personlig assistent till 60-årig kvinna i Uppsala (Eriksberg)
2025-09-09
Vi söker nu kvinnliga personliga assistenter som kommer att arbeta för en 60-årig kvinna med ganska långt framskriden MS (multipel skleros) och diabetes. Hon bor i Eriksberg i Uppsala. Kunskaper i svenska språket är ett krav medan erfarenhet som personlig assistent är meriterande.
Arbetet innebär att vara behjälplig med samtliga grundläggande och övriga behov. Med grundläggande behov avses bland annat av- och påklädning, måltider och hygien, t.ex. dusch och toalettbesök. Övriga behov består av hjälpinsatser som inte är fysiskt integritetsnära som t.ex. hushållsgöromål, fritidsaktiviteter och medicinering.
Hon ligger mycket och sitter i rullstol vilket gör att det finns risk för att liggsår kan uppstå. Du kommer därför att förebygga och i viss mån sköta om liggsår. Tidigare erfarenhet av att hjälpa personer i liknande situationer är meriterande.
Utöver att vara behjälplig med de fysiska behoven är det viktigt att du är en glad och positiv människa som bryr dig om andra människor, gillar att prata och skoja, samt kan ta egna initiativ. Det är viktigt att du vid behov kan kommunicera med myndigheter, läkare och andra utomstående på det svenska språket.
Vi har kollektivavtal genom medlemskap i Vårdföretagarna och kan därigenom tillhandahålla goda arbetsvillkor och försäkringar. Lön ges enligt kollektivavtal eller överenskommelse.
Vi söker både deltidsanställda med möjlighet att uppnå en ganska hög sysselsättningsgrad (eventuellt heltid) samt behovsanställda. Ansökningarna behandlas löpande.
Ansökningar tas emot via e-post på "rekrytering@alvida.nu
". Skicka gärna med ditt CV och personligt brev samt kontaktuppgifter. Vi kommer att kontakta dig via e-post eller telefon.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: rekrytering@alvida.nu
