Personlig assistent till 50-årig man i Spånga
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jag är en 50 åring man som spenderar mycket av min tid med att lyssna på musik och ljudböcker samt vara ute på olika aktiviteter, allt från promenader till konserter. Jag har en förvärvad hjärnskada och sitter i rullstol och önskar mig en person som är villig att hjälpa mig vid dessa aktiviteter som jag önskar delta vid.
Dina arbetsuppgifter blir att ingå i ett team runt mig och ge mig god och kvalificerad assistans. Att arbeta som personlig assistent med mig kan innebära att du behöver assistera mig med allt från hygien, sköta om mitt hem och assistera mig med kommunikation. Detta kan ske hemma hos mig, hos vänner eller familj och ibland även på resor, din arbetsplats är helt enkelt där jag befinner mig. Jag ser gärna du som söker kan vara hos mig alla tider på dygnet men framförallt dagar och kvällar.
Du som söker får gärna vara ansvarstagande, kan ta initiativ, trygg i dig själv och har ett genuint intresse för mig som person. Det är också viktigt att du är uppmärksam och kan läsa av mina signaler när jag behöver hjälp då jag saknar tal. Du bör vara rökfri och jag ser gärna att du är vaccinerad mot covid-19. Det är bra om du har jobbat som personlig assistent tidigare eller har erfarenhet inom vård och omsorg, men jag lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av PEG och personlift efterfrågas.Arbetstid: Framförallt dag och kvällstid men kan förekomma nattpass.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9450834