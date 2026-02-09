Personlig Assistent till 5-årig Pojke i Karlskrona
2026-02-09
Vi söker en omtänksam och ansvarstagande personlig assistent till en 6-årig pojke i Karlskrona. Kunden har trakeostomi men inga andra diagnoser eller funktionsnedsättningar. Trakeostomin kräver att två vuxna personer med rätt kompetens är med kunden dygnet runt för att säkerställa hans välbefinnande.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Tjänsten omfattar cirka 63% med huvudsaklig arbetstid förlagd till dagtid, men även kvälls- och helgarbete kan förekomma. Vid behov kan även vaken natt eller jourtjänstgöring bli aktuellt.
Arbetstid: Grundschema finns, men det kan komma att ändras vid exempelvis skollov, högtider eller sjukdom.
Flexibilitet är en viktig egenskap då arbetstider kan förändras.Arbetsuppgifter
Delta i kundens vardag både i skola och på fritids.
Vara med vid aktiviteter som sker på egen hand med kunden och kollega, samt de aktiviteter som genomförs med familjen.
Vara en språklig förebild och hjälpa kunden att kommunicera, särskilt med kompisar.
Arbeta aktivt med kundens ätträning och talträning enligt instruktioner från logoped, dietist och läkare.
Hjälpa kunden att utveckla sin självständighet.
Vid behov assistera och hantera medicinsk utrustning, såsom respirator, Airvo, inhalator, sugmaskin och talventil.
Vi söker dig som:
Är snäll, lugn, omtänksam och lösningsorienterad.
Har en positiv attityd och tycker om att vara aktiv.
Gillar att vara utomhus och göra små utflykter.
Trivs med att leka och engagera dig i barnets utveckling.
Är en god samarbetspartner och har förmåga att arbeta tillsammans med både kollegor och familj.
Kan ta ansvar och agera i akuta situationer, samtidigt som du är noggrann i att förebygga dem.
Är flexibel och kan anpassa dig efter ändrade scheman.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är meriterande men inte ett krav.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med trakeostomi är inget krav - utbildning och upplärning kommer att ges.
Du ska kunna hantera och sköta om medicinsk utrustning som respirator, Airvo, inhalator, sugmaskin och talventil.
Vi erbjuder:
En viktig och meningsfull roll där du gör skillnad i ett barns liv.
Utbildning och upplärning för att känna dig trygg i rollen.
En arbetsmiljö där samarbete och flexibilitet är i fokus.
Möjlighet att vara en del av en engagerad och omtänksam arbetsgrupp.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
Enhetschef
Jesper Lorentzon jesper.lorentzon@furuboda.se Jobbnummer
9730904