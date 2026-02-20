Personlig assistent till 49 årig kvinna i Örebro
2026-02-20
Vi söker personliga assistenter till en 49 årig kvinna i Örebro. Arbetet är omväxlande och innehåller personlig omvårdnad såväl som vardagliga hushållssysslor såsom städ, tvätt, matlagning och handling. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och kvinnan är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg. Arbetsplatsen är förlagd till uppdragsgivarens hem eller där uppdragsgivaren för tillfället befinner sig.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande?
Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. Du är 35 år eller däromkring. Du är ansvarsfull, empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ. Viktiga egenskaper i uppdraget är respekt, empati, engagemang och att du som assistent värnar om kvinnans personliga integritet. Vi ser också gärna att du har en aktiv livsstil då kvinnan gillar att träna.
Du får utbildning och introduktion i de medicinska uppgifterna och fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget.
Krav i detta uppdrag är:
Goda kunskaper i det svenska språket i tal såväl som skrift
Att du är rökfri
Om anställningen
Denna anställning har start omgående med en tjänstgöringsgrad på ca 40%. Arbetstiden är förlagd på dagtid, kvällstid och helger.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
