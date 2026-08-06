Personlig assistent till 4-årig tjej i Hovås!
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-08-06
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vi söker en personlig assistent till en 4-årig tjej i Hovås
Nu söker vi dig som vill göra skillnad i ett barns liv och samtidigt bli en viktig del av vårt team kring en tjej på fyra år.
Vår kund är en glad och härlig tjej som behöver stöd i sin vardag. Hon är icke-verbal, får mat via PEG, behöver hjälp med medicinering, förflyttningar och andningsstöd nattetid. Minst lika viktigt är att du vill vara med och skapa en trygg, stimulerande och lekfull vardag för henne.
Vi söker dig som:
Har hjärtat på rätt ställe
Är ansvarstagande och har hög arbetsmoral
Är trygg, lyhörd och engagerad
Vill lära dig och utvecklas i rollen
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – personlighet, engagemang och vilja att göra ett bra jobb väger tyngst. Du får den introduktion och upplärning som behövs.
Vi erbjuder:
Tjänst ca 80% och timvikarier. Varierande kvällspass, nattpass (aktiv/vaken natt) samt helgarbete
Arbete i ett välfungerande assistentteam
Ett anpassat hem i Hovås med goda kommunikationer
Arbetet innefattar både dag-, kvälls- och nattpass.
Låter det som något för dig eller någon du känner?
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/Publiceringsdatum2026-08-06Kontaktperson för detta jobb
Louise Klint
Kundansvarig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
436 55 HOVÅS Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Louise Klint louise.klint@sarnmark.se Jobbnummer
10024069