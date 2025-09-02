Personlig assistent till 35 årig man i Luleå [3 tillsvidaretjänster]
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare 3 st kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en härlig man i 35-årsåldern, bosatt i Luleå. Tjänsterna är tillsvidareanställningar deltid med varierande omfattning, där du tjänstgör både vardagar och helger. Du är en viktig del i ett team med dubbelbemanning 8-10 tim/dag, vilket innebär att man arbetar två stycken assistenter samtidigt med kunden. Tjänstgöringsgrader för dom vakanta raderna är 86,25 %, 68,13 % och 47,19 %.
Arbetstiderna är följande:
Kl 08.00-20.00
Kl 12.00-20.00 (dubbelassistans vardagar)
Kl 20.00-08.00 nattpass vardagar, 4,5 tim väntetid
Kl 10.00-20.00 (dubbelassistans helger)
Kl 20.00-10.00 nattpass helger, 4,5 tim väntetid
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion så snart som möjligt.Introduktion och handledning ges av erfaren personal.
OM KUNDEN
Kunden är en härlig och levnadsfull man i 35-årsåldern som uppskattar livets enkla glädjeämnen. Han tycker om att bada på badhus, lyssna på musik, åka buss, gå på stan och åka rulltrappor. Att tillbringa en stund utomhus varje dag är viktigt. Vidare gillar han att delta på FUB-aktiviteter av olika slag eller bada bastu.
Vår kund har intellektuell funktionsnedsättning, cerebral pares samt autistiska drag vilket gör att han behöver stöd i många delar av sin vardag. Han kommunicerar främst genom kroppsspråk, mimik, ljud samt med hjälp av bildstöd (AKK).
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner och förekommande hushållssysslor
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Stöd vid viss förflyttning, och ibland kan tyngre lyft förekomma.
Träning, utevistelser och aktivering
Kunden använder sig av duschstol, bildstöd genom AKK kommunikationshjälpmedel, manuell rullstol ibland.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som besitter ett inre lugn, men samtidigt är initiativtagande och har ett driv och en vilja att hitta på saker med vår kund. Du bör vara en god lagspelare, empatisk, lyhörd och ha ett intresse att alltid ha kundens bästa i fokus. Du har förmåga att kunna planera och strukturera upp kundens vardag, där du uppmuntrar till delaktighet för meningsfull vardag. Då arbetsdagarna alltid innefattar uteaktivitet av något slag så behöver du tycka om att vara utomhus oavsett väder. Du bör ha god fysik, då tempot kan variera från lugnt till mer aktivt.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Tåla klor och ha goda simkunskaper
MERITER
Goda kunskaper i svenska språket
Tidigare erfarenhet som personlig assistent/arbete inom vården
Vårdutbildning eller liknande
Sysselsättningsgrad: 3 st vakanta rader med tjg: 86,25 %, 68,13 %, 47,19 %
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera, Du beställer enkelt med BankID via denna länk:Länk till belastningsregister
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
