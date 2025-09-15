Personlig assistent till 30-årig tjej i Sundsvall
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2025-09-15
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Sundsvall
, Härnösand
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Ljusdal
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Jag söker dig som är lugn, positiv, har tålamod och är empatisk. Du är rökfri och önskvärt är att du har körkort samt en god fysik.
Jag styr min assistans till stor del. Så kommunikationen oss emellan är en viktig del trots mina talsvårigheter.
Arbetstid är dygnspass med väntetid på natten.
Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9508032