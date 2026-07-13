Personlig assistent till 27-årig kille med autism
Ab Omsorgscompagniet I Norden / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-07-13
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OM OMSORGSCOMPAGNIET
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro.
OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, stödboende, serviceboende.
Vi söker personliga assistenter till en glad och aktiv kille på 27 år i Nacka med grov autism, självskadebeteende och epilepsi. Han har inget tal utan kommunikation sker via bilder. Han går självständigt.
I jobbet krävs att du som assistent ger honom din fulla uppmärksamhet, fasta rutiner och processer för att det ska fungera så bra som möjligt. Han har aktiv assistans dygnet runt med dubbel assistans på dagtid.
Vi söker en person som har mycket energi och engagemang, men som ändå är lugn, trygg och empatisk. Erfarenhet av autism är ett krav,
Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära både praktiskt stöd i hemmet och aktiviteter utanför, som till exempel att åka och bada – därför är det viktigt att du kan simma. Åka karuseller förekommer under säsong.
Det är en fördel om du har körkort, då vissa aktiviteter och ärenden kräver bil.
Vi söker timvikarier som kan börja omgående, arbetstiderna varierar.
Vi tror även att du är:
Noggrann
Tålmodig
Lugn
Initiativtagare
Fantasifull
Stor vikt läggs på personlig lämplighet, välkommen att söka!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum, inkom med din ansökan så fort som möjligt!
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsr... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6614538-2098339". Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), https://karriar.oc.se
Planiavägen 11 (visa karta
)
131 54 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Jobbnummer
10000972