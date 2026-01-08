Personlig Assistent till 26årig tjej på landet
Vi söker nu personliga assistenter till en 26 årig tjej som har autism och ADHD.
Hon bor tillsammans med sin familj en bit ut på landet vilket gör att du behöver körkort och bil.
Hon kommunicerar genom kroppsspråk/peka men använder sig också av egna tecken och tal, hon kan svara på enklare frågor. Hon tycker om att lyssna på musik, rita och kolla på datorklipp.
Som personlig assistent kommer du att stödja och hjälpa kunden i hennes vardag så som diverse aktiviteter, matlagning och personlig hygien. Du behöver vara flexibel och anpassningsbar då aktiviteter som kund vill utföra kan ändras väldigt fort.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av funktionsvariationer och arbetat som personlig assistent.
Arbetspassen är fördelat på dag, kväll och helg. Kunden har även dubbelassistans.
Krav på dig som söker
• Körkort och bil
• Vara trygg i dig själv
• Ha erfarenhet inom assistans
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Du måste kunna svenska flytande i tal och skrift då det är viss dokumentation
