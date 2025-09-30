Personlig assistent till 26årig kille i Laholm - Timvikarie
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Laholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Laholm
2025-09-30
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Laholm
, Båstad
, Halmstad
, Ängelholm
, Markaryd
eller i hela Sverige
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Hej!
Jag söker nu en engagerad timvikarie till mitt team. Är det du?
Jag är en musikintresserad 26-årig kille som bor i Laholm tillsammans med min familj. Jag har en muskelsjukdom och behöver ibland någon som kan hjälpa mig utföra de aktiviteter jag tycker om samt stötta mig i de dagliga momenten.
Mina intressen är många men största intressena är musik, böcker, film och spel. Delar du något av mina intressen är det ett plus!
Som min assistent önskar jag att du är flexibel och kan arbeta vid behov när någon av mina assistenter är sjuka eller lediga. Du är engagerad och ser arbetet långsiktigt. Du behöver även ha körkort eftersom det kan bli aktuellt att köra min bil i tjänsten.
För att kunna arbeta hos mig behöver du ingen utbildning eller erfarenhet av yrket utan kommer lära dig allt du behöver på plats. Det viktigaste är att vi trivs tillsammans.
Tjänsten:
Timvikarie - Dag/kväll/vaken natt. Start enligt överenskommelse.
Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Har du några frågor får du gärna kontakta Linnea Bengtsson på linnea.bengtsson@handihand.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9532572