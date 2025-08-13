Personlig assistent till 23-åring tjej i Kista
Är du våran nya medarbetare?
Vår sociala kvinnliga 23 åriga kund med CP-skada i Kista söker dig som vill arbeta som personlig assistent.
Vem är du
Som person ska du vara trygg och ansvarsfull. Det är viktigt att du som assistent är lyhörd och förstår kunds behov. Relevant erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller annan omsorgsrelaterad roll är meriterande. Endast kvinnliga sökanden enligt kunds önskemål. Du behöver ha tålamod då kund kommunicerar via talplatta. .
Om rollen
Tjänsten är på 80 % med start enligt överenskommelse. Arbetstider mellan kl 08:00-17:00. Kunden behöver hjälp med stretchning, dusch samt förflyttningar flera gånger om dagen som görs med taklift. Kommunicering sker via talplatta. Krav på att simkunnighet, då du kommer följa med till badhuset 1 gång i veckan.
I tjänsten ingår dokumentation så det är viktigt att kunna formulera sig väl på svenska samt att använda dator för daglig rapportering.
Det är viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift, för att förstå, kommunicera och föra dokumentation hos våra kunder.
Som arbetsgivare kan vi erbjuda:
Friskvårdsbidrag
Basutbildning inom personlig assistans
Möjligheter till vidareutbildningar
Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen.
Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag
Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Kontakt
