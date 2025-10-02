Personlig assistent till 22-årig ung man i centrala Uppsala.
Myrberga Resurs AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
Till en engagerad och mycket erfaren personalgrupp där flertalet arbetat hos denna brukare i flera år och ett flertal i över 10 år, söker vi ytterligare en personlig assistent.
Arbetet är hos en flerfunktionshindrad 22-årig ung man som har personlig assistans dygnet runt med vaken natt. På dagtid går han med sin personlig assistent på daglig verksamhet och när han är ledig har han en aktiv fritid med olika aktiviteter. Det finns också dagar när han bara vill ta det lugnt hemma med en film eller lyssna på musik.
Myrberga Resurs har tillstånd från IVO, är medlemmar i arbetsgivarorganistationen Fremia och har kollektivavtal. Assistansen baseras på väl inarbetade rutiner och vi erbjuder alla medarbetare en god introduktion och en personligt anpassad kompetensutvecklingsplan.
Vi som driver Myrberga heter Anna och Linus och det är vår son som behöver assistans. Vi har startat Myrberga Resurs med syfte att vår son ska få den bästa tänkbara assistansen för att kunna leva sitt liv samt att erbjuda en mycket god arbetsplats och arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Familjen har hund.
Rekrytering sker löpande så välkommen med din ansökan (personligt brev samt CV) så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: jobb@myrbergaresurs.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OKT2025".
Detta är ett deltidsjobb.
