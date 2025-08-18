Personlig assistent till 20 årig kille i Saltsjöbaden
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-08-18
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Personlig assistans i Nacka
Är du en driven och initiativtagande person som gillar att hitta på saker? Har du tidigare erfarenhet som personlig assistent samt ett stort idrottsintresse? Vill du ha ett givande arbete där du verkligen gör skillnad? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Vi söker nu en personlig assistent till en 20 årig kille med start omgående.
Kunden bor i Saltsjöbaden i Nacka kommun och arbetstiderna är förlagda mellan vardagar ca 15-22 samt helger 10-22. Som personlig assistent är du kundens förlängda arm och du hjälper honom i vardagen och vid fritidsintressen som bland annat inkluderar sport så som basket, tennis och promenader med hans hund. Vi ser gärna att du är aktiv och gillar att hitta på saker, precis som vår kund. Kunden har cerebral pares och måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer att få individanpassad introduktion i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsterna är det krav att du har:
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- God fysisk förmåga
- Du måste vara minst 18 år
- God datorvana
För tjänsten är det meriterande att du har:
- Erfarenhet av arbete inom vården, personlig assistent eller liknande
- Erfarenhet av utåtagerande beteende samt lågaffektivt bemötande
- Kunskap om och erfarenhet av målgruppen inom LSS
- Utbildning inom vård och omsorg eller annan utbildning som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren
Är det här du?
Vi söker dig som är en driven och initiativtagande person som gillar att hitta på saker. Vi tror att du som söker har ett genuint intresse för att arbeta som personlig assistent och har en god förståelse för vad vårt uppdrag innebär. Du har givetvis alltid kundens välbefinnande och behov i fokus både i ditt arbete och agerande och är flexibel efter detta. Vidare är du ansvarsfull, lyhörd, engagerad och mån om att ge god service. Du har god förmåga att både samarbeta och arbeta självständigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete där du är med och gör skillnad i någons vardag. Vi arbetar aktivt med individuella anpassningar för att kunna ge våra kunder en hög kvalitet av stöd och service.
Personlig assistans är en del av Nacka kommuns omsorg och assistansverksamhet som arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och Försäkringskassan. Läs mer om oss på: https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/omsorg-och-assistans/personlig-assistans/.
Utdrag från Polisens belastningsregister
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/.
Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Emilia Katalina, biträdande verksamhetschef på 08-7187768.
Rekryteringsprocessen består av intervju, kundmöte samt referenstagning. Urvalet sker löpnade och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Under sommaren kan svarstiderna bli något längre än vanligt på grund av semesterperiod. Vi uppskattar ditt tålamod och ser fram emot att återkomma till dig så snart vi kan.
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Personlig assistans Kontakt
Ebba Sjöqvist 0704319658 Jobbnummer
9462703