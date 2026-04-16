Personlig assistent till 2 härliga bröder - 70% dag/em/kväll med start omgå
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg
2026-04-16
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Ser du personlig assistans som ett serviceyrke snarare än ett vårdyrke?
Då tycker vi att du ska läsa vidare!
Personlig assistans handlar om att ge någon annan möjlighet att leva sitt liv på sina egna villkor - och du kommer att vara en viktig del i att göra det möjligt för oss. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen, till exempel med hem och hushåll, personlig hygien och allt annat som hör ett helt vanligt liv till.Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Vi är två bröder mellan 25-30 år med omfattande funktionsnedsättningar. Med rätt assistans kan vi leva det liv vi vill - fullt av både aktivitet och hemmamys.
Vi bor i en lägenhet i Annedal, Bromma, tillsammans med våra två katter. Ibland är även två små, gulliga hundar hos oss, så det är viktigt att du inte är allergisk. Tycker du om djur är det ett stort plus!Om tjänsten
Vi söker nu dig som vill arbeta enligt fast schema dag/eftermiddag/kväll där passen är fördelade mellan oss båda.Tjänsten är cirka 70 %, med möjlighet till extra pass vid vakanser och ledigheter
Arbetet innebär att du varvar mellan oss, vilket ger variation i både tempo och arbetsuppgifter
Vi söker dig som tar ditt arbete på allvar och som vill ha ett långsiktigt uppdrag.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du är:Nyfiken och gillar att tänka utanför boxen
Strukturerad och lösningsfokuserad
Bra på att ha många bollar i luften
Snabb i både kropp och knopp
Intresserad av utveckling och fortbildning
Du behöver tala och skriva svenska obehindrat, då arbetet även kan innebära stöd med AKK och TAKK. Tidigare erfarenhet av detta är ett stort plus, men inget krav.
Lite om vardagen hos oss
Vi gillar:Fart och fläkt - men också hemmamys
Att bada, gå på museum, gå på långpromenad eller träffa kompisar
Ordning och reda, och att ha det snyggt och fräscht hemma
Baka och fixa hemma
Känner du igen dig i ovan beskrivning?
Sök hit - vi ser fram emot att träffa just dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
)
190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9857827