Personlig assistent till 18-årig tjej i Danderyd.
2025-09-17
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Vi söker nu personlig assistent till 18-årig tjej som bor i Djursholm, Danderyd.
Familjen beskriver:
Är du en engagerad, omtänksam och kärleksfull person som brinner för att göra livet bättre för andra?
Då är du varmt välkommen till vår fantastiska assistentgrupp kring vår glada lilla tjej. Vi erbjuder ett arbete med stor möjlighet att utvecklas, ett lärorikt och roligt jobb och dessutom gör du en positiv skillnad för en annan människa varje dag och med det få mycket glädje tillbaka!
Som assistent till vår 18-åriga dotter, med omfattande flerfunktionsnedsättning och stort hjälpbehov, kommer du få möjlighet att lära och utveckla dina kunskaper och erfarenheter av vård- och omsorg, träning och sjukgymnastik, kommunikation, hjälpmedel med mera. Men du kommer främst att få känna hennes glädje och tillgivenhet och få en bästa kompis genom att du gör livet så mycket roligare och bättre för henne.
Trots att hon fått så svåra förutsättningar så är hon oftast nöjd och glad över vad hon har.
I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa vår dotter med allt i hennes vardag. Till exempel matning, hygien, träning och sjukgymnastik, förflyttning med hjälp av liftar och rullstol samt göra lekfulla och roliga aktiviteter tillsammans.
Arbetsplatsen är där vår dotter vistas, dvs i vårt hem, i skolan och på utflykter med familjen.
Vem är du?
Vi söker dig som är Engagerad, Omtänksam, Kärleksfull, Barnkär, Lyhörd, Noggrann och Ansvarsfull. Som person är du initiativtagande och har en positiv inställning till jobbet som personlig assistent.
Det allra viktigaste är dina personliga egenskaper och din vilja att hjälpa människor och särskilt barn. Vi vill att du är rökfri och att du talar och skriver svenska flytande.
Har du erfarenhet av medicinsk omvårdad är det meriterande, har du tidigare arbetat med barn i någon form är det toppen, men det vi tittar allra mest på är vem du är som person och hur du kan bidra.
För att din resväg skall bli hållbar är det en fördel för dig om du bor i Danderyd eller i närliggande kommuner och/eller har körkort och tillgång till bil.
Det är önskvärt att du ser detta jobb som långsiktigt eftersom du och vår dotter behöver tid tillsammans för att lära känna och känna tillit till varandra, vilket är en förutsättning för en framgångsrik assistans.
Du får självklart en trygg och bra introduktion på plats i hemmet i Danderyd.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Vi söker en assistent som vill jobba på en fast schemarad med en omfattning på 50-100% utifrån överenskommelse. Vi söker även dig som vill jobba som timvikarie.
Arbetstiderna är dag och kväll måndag - söndag.
Det är önskvärt att du också är flexibel och ibland kan hoppa in vid behov, till exempel vid annan assistents sjukdom eller ledighet.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast. Urval och intervjuer sker löpande, så sök redan idag!
Du ska kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Om anställningen
Anställningsformen är För viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön. Arbestiderna varierar från dag till kväll, måndag till söndag.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
