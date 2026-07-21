Personlig assistent till 18-årig kille utanför Huskvarna
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-07-21
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, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett meningsfullt uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad? Vi söker nu en personlig assistent till en 18-årig kille med autism och sitt eget sätt att kommunicera.
Uppdraget ställer höga krav på trygghet, lyhördhet och förståelse för individuella behov och kommunikationssätt.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Du kommer att arbeta i killens hem, strax utanför Huskvarna, där han bor tillsammans med sin familj. Tjänsten gäller morgonpass måndag-fredag ifrån 05.30 tills uppdragsgivaren har kommit till skolan.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att förbereda och stödja i morgonrutiner och förberedelser inför skoldagen samt köra uppdragsgivaren till skolan. Att anpassa kommunikation, tiden och ett lugnt bemötande är en del av arbetet. Som personlig assistent har du en viktig roll och ansvarsfull roll i att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i uppdragsgivarens vardag.
Uppdragsgivaren tycker om att titta på Youtube-klipp på dator och telefon, promenader i skogen och samla på saker.
Vad krävs
Vi söker dig som är mogen och en trygg person som har erfarenhet inom personliga assistenter och epilepsi. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med autism, gärna i mer omfattande behovssituationer. Du har kunskap om och praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande och är van vid att arbeta med alternativ kommunikation till exempel bild. Det krävs att du har körkort och tillgång till bil. Du kan inte ha husdjur då uppdragsgivaren är allergisk mot katt.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer att få skillnad för någon annan dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att utveckla kvaliteten och den personliga assistenten som erbjuder flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
Deltidstjänst på cirka 50 %
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider som förekommer är pass med start kl 05.30 fram till ca 09.30-10.30 på morgonen
Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid och erfaren assistent
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Frida Ekman: frida.ekman@kooperativetolja.se
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv I Jönköping, Olja, Ek För
553 22 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet olja Kontakt
Rekryterare
Frida Ekman frida.ekman@kooperativet-olja.se 0761761037 Jobbnummer
10008372