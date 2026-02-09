Personlig assistent till 18-årig kille i Norrtälje, 80-100%
2026-02-09
Vi söker nu en personlig assistent till en humoristisk och teknikintresserad 18-årig kille med autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Du blir en viktig del av hans vardag och finns med i både små och stora stunder - hemma, i skolan och på fritiden.
Uppdraget har ett långsiktigt fokus där målet är att successivt stärka självständighet och delaktighet i vardagen. Som personlig assistent är du ett stöd i utvecklingen mot ett självständigt vuxenliv och ökad egen delaktighet, med möjlighet att på sikt flytta till get boende.
Vem är du?
Du är en trygg och stabil person med gott omdöme, som kan ta ansvar och arbeta strukturerat, men som också är flexibel när vardagen kräver det. Du är lyhörd, engagerad och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du är självständig i ditt arbetssätt. Ibland är tempot lugnt, ibland krävs det att du är steget före - alltid med närvaro och lyhördhet. Du är rökfri.
Körkort och tillgång till bil är ett krav. Du behärskar svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Tidigare erfarenhet av arbete inom omsorg eller liknande är meriterande, men personlig lämplighet och god personkemi är avgörande.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent ger du stöd i vardagen utifrån individuella behov. Arbetet innefattar hjälp med personlig omvårdnad, sondmatning och medicinering samt stöd i kommunikation och i att tolka behov, känslor och olika situationer. Du bidrar till struktur, trygghet och förutsägbarhet i vardagen och fungerar som ett stöd i både vardagliga rutiner och aktiviteter som skapar motivation och glädje. Rollen innebär även att vara en trygg och närvarande följeslagare i olika miljöer, både i hemmet, i skolan och vid fritidsaktiviteter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal (Fremia), lön enligt överenskommelse samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett långsiktigt engagemang och ett nära stöd i uppdraget.
Arbetstid
Arbetet är förlagt till dag-, kvälls- och helgpass. Tjänsten omfattar 80-100 % och viss flexibilitet krävs för att möta den enskildes behov.Så ansöker du
Skicka några rader om dig själv och varför du tror att du skulle passa för tjänsten till: jobb@egelin.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
