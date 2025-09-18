Personlig assistent till 17-årig kille i Uppsala
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-09-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olivia Personlig Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi på Olivia Personlig Assistans söker en personlig assistent som vill arbeta deltid ca 22% hos vår kund i Stenhagen i Uppsala.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 16:30-20:30 (vardagar)
Kl. 09:00-13:00 (lördagar)
Kl. 14:30-20:30 (söndagar)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående. Företaget
Kunden är en kille på 17 år med flerfunktionshinder och intellektuell funktionsnedsättning. Han tycker om böcker, musik, vattenlek och att vara ute i alla väder. Arbetet innebär att assistera i alla vardagssituationer och ge stöd för träning och utveckling. Detta genom att kommunicera med tal, tecken, symboler, sång, musik och genom att stödja och locka till motorisk träning.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
KRAV:
Mycket goda svenskkunskaper i tal och skrift
Du bör ej vara rökare då kund inte tål detta
Tidigare erfarenhet/vana av att jobba med barn
Meriter:
Kunskap i förflyttningsteknik
Sysselsättningsgrad: 1 st 22,5%
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Kontakt
Wilma Loogna wilma.loogna@olivia.se Jobbnummer
9514591