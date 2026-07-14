Personlig assistent till 17-årig härlig tjej på Tjörn - 50%
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tjörn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tjörn
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Tjörn
, Stenungsund
, Kungälv
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, Orust
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Vår kund är en 17-årig tjej som bor med sin familj i Skärhamn på Tjörn. Hon har cerebral pares, skolios och epilepsi, och behöver hjälp med och stöttning i allt som uppkommer i hennes vardag. Hon gillar att hitta på aktiviteter, såsom en dagsutflykt till Liseberg eller en vistelse vid havet, men hon tycker också om en mysig stund på gräsmattan i familjens trädgård. Vi söker dig som trivs med en aktiv assistans, både inomhus och utomhus, och som är kreativ . Höjdpunkten är den årliga "Move-and-walk" i Göteborg. I arbetet är det av stor betydelse att du är uppmärksam och lyhörd till de signaler som vår kund ger dig, och att du trivs med att arbeta kundnära då fysisk närhet är en stor del av arbetet med flickan.
"Jag älskar mitt arbete hos min brukare! Hon är en helt fantastisk tjej som alltid skrattar och är glad, så man får tillbaka så mycket glädje av att hänga med henne. Man går alltid med ett leende till och från jobbet." - Michaela, personlig assistent
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en tjej i övre tonåren bosatt i Skärhamn
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B-körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till och från arbetet. Bor du i närheten av Skärhamn är detta inget krav
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
har erfarenhet av arbete med barn och unga
har erfarenhet av rörelsebegränsade funktionsnedsättningar
har erfarenhet av epilepsi
har erfarenhet av alternativ kommunikation
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge uppdraget varar" från 1 september med en tjänstgöringsgrad på ca 50%. Arbetstiderna varierar och du arbetar enligt följande schema:
Ojämn vecka: Onsdag 15:45-22:00 Söndag 14:00-22:00
Jämn vecka: Måndag 15:45-22:00 Onsdag 15:45-22:00
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Nathalie Clayssens Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063570-2099999". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
471 31 (visa karta
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471 31 SKÄRHAMN Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10002230