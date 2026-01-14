Personlig assistent till 16-årig kille i Göteborg
Är du lyhörd, flexibel och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar? Då kanske detta är tjänsten för dig! Nu söker vi nya medarbetare till vår uppdragsgivare som börjat skola i Göteborg, en härlig 16-årig kille som gärna hittar på olika aktiviteter.
Vad innebär tjänsten
Pojken bor tillsammans med sin familj på annan ort men går från och med hösten 2025 gå i skola i Angered Göteborg. I närhet till skolan kommer han bo i en lägenhet som också blir din arbetsplats. Din arbetsplats kan också bli där han befinner sig, vilket kan vara på andra aktiviteter utanför hemmet så som träning eller sociala aktiviteter. Han gillar gaming och att träna på gym. I arbetet ingår att delta i vardagens alla delar så som personlig omvårdnad, måltider, träning och fritidsaktiviteter. I arbetet förekommer lyft, hjälpmedel finns men det är en fördel om du har god fysik. Din roll blir även att stimulera och motivera till utveckling genom humor och aktiviteter.
Vad krävs
Du som söker är en ung tjej eller kille (du måste ha fyllt 18 år) som är trygg och stabil i dig själv. För att trivas i uppdraget ser vi att du är en positiv och trygg lagspelare som trivs med att samarbeta men även kan ta eget ansvar. Det är av vikt att du är flexibel och förstår att arbetet baseras på uppdragsgivarens specifika behov. Du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller liknande omvårdnadsarbete. Det är även meriterande om du har studerat vård och omsorg eller tidigare har arbetat med barn eller ungdomar. Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift krävs, dels för kommunikation med vår uppdragsgivare men också för dokumentation i insatsen.
Vad erbjuder vi
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Timvikarie kvällar och nätter.
• Timanställning vid behov. Möjlighet att planera in arbetspass några veckor framåt.
• Arbetstider som förekommer enligt schema är eftermiddagar, kvällar samt nätter på vardagar. Arbetstid ca 14.00-22.00 eller 14.00-08.00 med sovande jour.
• Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
• Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent
• Då Kooperativet Olja har sitt säte i Jönköping kommer vi ta ett första möte via Teams
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Jimmie Hultin jimmie.hultin@kooperativet-olja.se
Är det här ett jobb som skulle passa dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer behandlas löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Observera att då det även är arbete hos barn krävs också detta utdrag ur belastningsregistret
Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett deltidsjobb.
Kooperativet olja
9684709