Personlig assistent till 15-årig tjej, Stockholm
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-09
Jag är en tjej på 15 år som bor tillsammans med min mamma och min lillasyster i centrala Stockholm. Nu är jag på jakt efter en ny personlig assistent. Kanske är det du?
Om mig: Jag tycker väldigt mycket om musik och att gå på promenader och att vara med min familj. Jag saknar tal och därför är det viktigt för mig att du kan lära dig att tolka mig samt vara lyhörd inför mina signaler. Min assistent är mitt stora stöd i fråga om träning, lek och utveckling och att assistera i familjegemenskapen.
Om dig: Du har fantasi och kan ta initiativ, gillar att leka och har mycket energi. Du ska vara rökfri och jag ser gärna att du som söker är kvinna. Din arbetsplats är där jag befinner mig så kanske skulle du kunna följa med mig om det är så att jag reser iväg på någon kortare eller längre resa. Jag ser gärna att du har erfarenhet av barn och arbete som personlig assistent.
Omfattning: Extra vid behov.
Tillträde: Omgående.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9676854