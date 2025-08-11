Personlig assistent till 15-årig tjej i Motala
2025-08-11
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker efter en person som är engagerad och social som vill jobba hos en av våra kunder i Motala. Tjänsten är en timanställning, där det finns chans till en schemarad.
Vår kund är en tjej på 16 år som börjar gymnasiet nu i höst. Hon har en medfödd muskelsjukdom som gör att hon behöver personlig assistans dygnet runt. Bortsett från hennes svaga muskler är hon en sprallig, kreativ och positiv tjej som vet vad hon vill och är duktig på att vägleda assistenter i rätt riktning. Nu behövs det en engagerad, flexibel och lättsam person som har lätt att tänka utanför boxen, som vill hjälpa henne med det hon vill och behöver i vardagen. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till att klä på sig till att vara med i skolan, träffa vänner eller bara kolla serier. Assistentgruppen består idag av 4-5 personer och vi hoppas på att hitta minst en person till för långsiktigt jobb hos vår kund.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Är genuint intresserad av att arbeta som personlig assistent.
Är rökfri.
Tål pälsdjur, då katt finns i hemmet.
Har möjlighet att jobba mestadels kvällar och helger.
Innehar B-körkort.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på att vara inkännande och flexibel. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom vården och är utbildad undersköterska, men det allra viktigaste är personkemin.
Vi ser gärna kvinnliga sökanden, som är i början av sin yrkeskarriär, men störst vikt läggs vid personliga egenskaper.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Dagar, kvällar & helger. Tjänsten är ett timvikariat med möjlighet till schemarad.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Tina Tchibangu tina.tchibangu@humana.se Jobbnummer
9452541