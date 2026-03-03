Personlig assistent till 15-årig pojke i Märsta, kväll, helg och natt!
2026-03-03
Om jobbet
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg , Malmö, Örebro, Trollhättan. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och stödboende.
Vi söker nu personliga assistenter till en kund i Märsta. Kunden har autism så vi ser gärna att du har någon erfarenhet av det. Vi söker efter en assistent som har erfarenhet av arbete med barn. Kunden har ett inget talat språk men förstår enstaka ord. Arbetsuppgifterna innefattar personlig vård samt ta ut kunden på aktiviteter. Det krävs att man i detta uppdrag har mycket tålamod samt arbetar på ett lågaffektivt sätt.. Personen vi söker tror vi ser det här som ett långsiktigt jobb och inte tillfälligt.
Arbetstiden är varierande men främst nätter, kvällar och helger.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med barn.
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4423-enskild-person-belastningsregistret/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7312824-1869843". Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), https://karriar.oc.se
Vasagatan 12 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Jobbnummer
