Personlig assistent till 14-årig kille i Emmaljunga - kvällar & helger
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2025-12-11
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du gör skillnad - och samtidigt hänger med på roliga aktiviteter? Vi söker fler personliga assistenter till en glad och aktiv 14-åring i Emmaljunga. Han är beviljad dubbelassistans all vaken tid, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega. De pass som ska bemannas nu är vardagskvällar och lediga dagar.
Om uppdraget
• 14-årig kille med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
• Behöver stöd med struktur, övergångar mellan aktiviteter och förståelse av sin omvärld.
• Är fysisk, lekfull och älskar att vara utomhus - du behöver ha ork och vilja att haka på.
• Aktiviteterna kan vara t.ex. badhus, lekplatser, skogsturer eller lekland.
Arbetstider som ska bemannas nu
• Vardagar (skoldagar): kl. 16:30-20:00
• Lediga dagar (helger, röda dagar, studiedagar, lov): kl. 08:00-17:00 eller 11:00-20:00
Det finns även andra pass, som t.ex. journätter, som kan bli aktuella framöver för den som är intresserad - men det är inget krav eller något som är aktuellt just nu.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete.
• Gärna har kunskap om autism och lågaffektivt bemötande.
• Är trygg, lugn och tålmodig, samt trivs med ett aktivt arbete.
• Har B-körkort (krav) - familjen bor på landet.
• Inte är pälsallergiker - familjen har hund.
Anställning & villkor
• Omfattning: Deltid/timanställning. Fasta pass enligt ovan + inhopp vid behov.
• Arbetsplats: Emmaljunga med omnejd, aktiviteter sker ofta utanför hemmet.
• Lön och villkor: Enligt avtal.
Skicka din ansökan snarast möjligt och berätta vilka av ovan tider du kan arbeta regelbundet.
