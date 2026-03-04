Personlig assistent till 11 årig pojke i Örebro
2026-03-04
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Vi söker dig som är omtänksam och har en personlighet lämplig for uppdraget. Vi söker dig som kan jobba natt och helg. Tjänsten är på 50-75%- . Även du som kan jobba dag, eftermiddag och kväll, en tjänst som är 50-75 %. Som person behöver du vara flexibel och kunna hoppa in och byta, eller ta extra pass vid tillfällen då någon av dina kollegor fått förhinder.
Som person är du ansvarsfull, noggrann, flexibel, lyhörd och van att ta egna initiativ. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba som personlig assistent. Du behärskar svenska språket fullt ut i både tal och skrift. Önskvärt är att du har god fysik, är glad och positiv och har humor. Icke rökare är ett krav.
Vi erbjuder ett givande och utvecklande arbete med en glad kille på 11 år som bor tillsammans med sin mamma och pappa, lillebror och lillasyster i ett hus i Örebro. Pojken har stora hjälpbehov i samtliga vardagssysslor. Alltifrån kommunikation, matning, träning. Han är mycket social, och tycker om att sjunga, leka, läsa och busa. Han har epilepsi, pegmatning och har rullstol. Under dagarna går pojken i skola.
Det är bra om du tycker om att jobba strukturerat, att du är pigg, framåt och påhittig. Det viktigaste är att du och uppdragsgivaren trivs med varandra och att du är villig att lära dig de rutiner som finns på arbetsplatsen. Vi ser gärna att du stannar länge i uppdraget, då det är viktigt för pojken med kontinuitet och anknytning.
Regelbundna arbetsplatsträffar äger rum där utveckling av uppdraget sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vi tillämpar tidsbegränsad anställningsform "så längre uppdraget varar" samt timanställning. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Urvalsprocessen sker löpande och mer information fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/Blanketten
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2218546-1873644".
Detta är ett deltidsjobb.
Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
703 47 ÖREBRO
Novum Assistans
9776863