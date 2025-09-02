Personlig assistent till 10-årig pojke, vaken natt!
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
2025-09-02
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige
Då jag fått utökat beslut med dubbelassistans så söker jag nu 1 assistent som kan jobba vaken natt hos mig!
Jag är en glad kille på snart 10 år, som tycker om lek och bus, men även mysiga stunder där vi läser en bok tillsammans. Jag har epilepsi och ett multifunktionshinder som medför nedsatt andningsförmåga samt slemproblematik.
Att jobba hos mig innebär att stödja mig i mitt dagliga liv, mina aktiviteter och skapa en trygg och stimulerande miljö.
Vi söker dig som har erfarenhet och/eller intresse av att arbeta med barn, och har förmågan att se och lära dig mina olika signaler och behov, både medicinska och utvecklande.
Viktigast är såklart att vår personkemi fungerar!
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av epilepsi samt slemproblematik.
Du ska vara trygg och ansvarsfull, vara flexibel och ha en positiv inställning.
Du måste vara rökfri!
Tjänsten är på 89%. Introduktion planeras så snart som möjligt.
Om du känner att detta kan vara ett jobb för dig, tveka inte att skicka in din ansökan och bli en viktig del av denna fantastiska killes liv!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Företagsinformation
Assistans På Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen .
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans På Gotland AB
(org.nr 556763-8209) Arbetsplats
Assistans på Gotland AB Kontakt
Fanny Carlsson jobb@assistanspagotland.se Jobbnummer
9487897