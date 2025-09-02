Personlig assistent till 10-årig pojke i Vällingby
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-09-02
.
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en rullstolsburen 10-årig pojke.
Arbetsuppgifter innebära bland annat stöd vid förflyttningar, hjälp med personlig hygien och omvårdnad samt att följa med pojken ut på olika aktiviteter utifrån förutsättningarna.
Vi söker därför en positiv och glad kvinnlig assistent som har ett genuint engagemang och vilja att ge det bästa stödet och omorgen för pojken.
Tidigare erfarenhet är meriterande.
Endast kvinnliga sökanden.
Arbetstider:
kl.16.00-19.50 (du möter upp pojken i hemmet när han kommer med taxi från skolan)
Morgon: Du hjälper pojke inför skola/färdtjänst.
Lördag kl. 12-19.30
Söndag kl. 10-17
Att arbeta på God Assistans innebär:
• God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
• Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR.
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans! #MITT
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
