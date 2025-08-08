Personlig assistent till 10 åring, i När på sydöstra Gotland sökes.
2025-08-08
Är du rätt person för mig?
Jag söker en personlig assistent som vill bli en viktig del av mitt liv.
Jag är en envis, kreativ, nyfiken och påhittig 10-åring som bor på landet.
I september behöver jag en ny assistent.
Jag söker dig som är lugn och har stort tålamod, men som också är kreativ och påhittig.
Du är min hjälpande hand, samtidigt som du kan uppmuntra min kreativitet och nyfikenhet.
Tillsammans använder vi min anpassade bil och kan ge oss ut på äventyr, men vi kommer också behöva göra lugna aktiviteter då jag blir trött ibland.
Jag gillar att pyssla, snickra, att spela tv- och datorspel samt att titta på tv och film.
Jag behöver hjälp med allt i min vardag, från grundläggande omvårdnad/förflyttningar till stretching och bad.
Jag bor på landet med min familj och vi har både hund och katt, så det är viktigt att du gillar djur.
Du behöver ha körkort.
Tjänsten är på minst 60% och jag hoppas hitta rätt person som vill arbeta långsiktigt med mig.
Det absolut viktigaste är att du och jag klickar!
Är du intresserad av att veta mer? Skicka in din ansökan och berätta om dig själv och varför du skulle passa som min assistent.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
Vi har förmånen att ha vår egen jurist som arbetar 100% på vårt kontor. Hon heter Ida och hjälper dig som önskar hjälpa att söka assistans men är även behjälplig för de kunder som redan har assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
