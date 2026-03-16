Personlig assistent t 13-årig kille som älskar tv-spel, 50 75 % Kållered

Personlig assistent till 13-årig kille som älskar tv-spel, 50 - 75% Kållered
Vi söker engagerade och trygga personliga assistenter till Loui som fyller 13 år i sommar.
Loui är en glad och framåt kille med ett stort intresse för tv-spel, och gaming är hans absoluta favoritintresse! Det är därför ett plus om du själv tycker om att spela, eller kan stötta honom i hans intresse. Du behöver inte vara ett proffs, viljan kommer du långt med. Det kan handla om allt från att spela tillsammans, till att hänga med när han spelar och bara umgås.
Utöver hans intressen så behöver han hjälp med allt i hans vardag som personlig hygien, att äta, förflyttningar etc. Loui kan inte gå eller sitta utan hjälpmedel, eftersom han har en spastisk CP-skada som påverkar hela hans kropp.
Han använder flera hjälpmedel, bland annat rullstol, elrullstol och arbetsstol. Du behöver därför vara bekväm med att arbeta med hjälpmedel (erfarenhet är meriterande men personkemi och vilja att lära är viktigast). Taklift finns men manuella lyft behöver kunna utföras vid behov.
Förutom gaming gillar Loui att åka buss, på små utflykter som t ex till galleria mm. Vi har märkt med tiden att nu när han börjar bli äldre så är han gärna hemma i sin trygga punkt, därav sker mestadels av arbetstiden i hemmet.
Vi söker dig som
- Är ansvarstagande och lyhörd
- Har ett genuint intresse för att arbeta med barn/ungdomar, gärna med tidigare erfarenhet av detta
- Gärna dela Loui 's spelintresse
- Är trygg och har ett positivt förhållningssätt
- Flytande svenska i tal och skrift är ett krav för att kunna kommunicera med Loui. Han kommunicerar med enkla ord som "ja, nej" via munnen, och resten via sin dator som hjälper honom.
Tjänstens omfattning, arbetstider och anställningsform varierar. Arbetstiderna gäller främst från ca 16.:00 på vardagar men heldagar under helger och lov. Under dagtid är han på skola och där har han ingen personlig assistent med sig.
Vi söker dig som kan tänka dig att arbeta minst 50 % och även under sommaren och som dessutom kan tänka sig att fortsätt till hösten, dvs ingen som enbart vill arbeta under sommaren.
Tjänsten börjar som en timanställning men kan komma att övergå till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med den tjänstgöringsgraden som vi har kommit överens om. (50-75 %) Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi. Det är viktigt att du kan skapa en trygg och rolig vardag tillsammans med Loui och ser det som ett långvarigt samarbete om ni trivs ihop.
För att arbeta med barn måste du behöva visa upp ett belastningsutdrag för barn vilket du kan beställa via nedanstående länkhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/75". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9798482