Personlig assistent ständig helg i Örnsköldsvik med omnejd
2025-09-08
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vill du göra verklig skillnad i någons liv? Är du en ansvarsfull person som trivs med att arbeta med andra människor och vill arbeta som personlig assistent? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker personliga assistenter som är intresserade av att jobba ständig helg under dygnets alla timmar i Örnsköldsvik med omnejd.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent är din främsta uppgift att ge stöd, motivation och omsorg till den assistansberättigade, utifrån gällande assistansbeslut och på det sätt som är överenskommet i genomförandeplan. Arbetet innebär att du hjälper till med det som brukaren själv skulle ha gjort om hen inte hade haft en funktionsnedsättning. Alla arbetsuppgifter utförs med lyhördhet och respekt för den enskildes inflytande, delaktighet och självbestämmande.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ge stöd i personlig omvårdnad och hygien, förflyttningar, medicindelegering, aktiviteter i eller utanför bostaden, samt social dokumentation.
Arbetstiderna är förlagd till dag, kväll och natt under helgen på en 40-60% helg tjänst. Assistansen utförs ensam i den enskildes hem.
Arbetet kan komma att utföras hos olika brukare.Kvalifikationer
För att jobba hos oss måste du ha fyllt 18 år. Det är meriterande med utbildning som undersköterska eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är viktigt att du har förmåga att på ett professionellt sätt bemöta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Som person är du självgående och ansvarstagande. Du behöver kunna tala och förstå svenska bra, samt uttrycka dig i skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Körkort B och tillgång till egen bil är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Intervjuer sker löpande.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/450". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Cathrine Lindgren 0660-265312 Jobbnummer
9496145