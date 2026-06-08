Personlig assistent, sommarvikariat sökes till härlig kund i Skara
Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidköping
2026-06-08
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Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
Levanda Personlig Assistans söker nu en engagerad och empatisk personlig assistent till en härlig kund i utkanten av Skara.
Kunden är rullstolsburen och som hans personliga assistent kommer du att vara honom behjälplig vid förflyttningar, av- och påklädning, personlig hygien, hushållssysslor m. m. Han har behov av många insatser under natten för bland annat hjälp med vändningar. Din arbetsplats är där kunden befinner sig, i och utanför hemmet. Han tycker bland annat om tv-spel och djur.
Vi söker dig som är empatisk, lyhörd och engagerad. Du är ansvarsfull och självgående i den mening att du kan följa givna instruktioner utan att behöva styrning inför varje moment. Du tycker om att jobba med människor och ser ett stort värde i att hjälpa andra. Du söker ett långsiktigt arbete där du får möjlighet att stödja en person till att leva det liv som han själv vill leva.
Kunden har assistans dygnet runt med vaken natt.
Arbetstider är 08:00-20:00 och 20:00-08:00.
Sommarvikariatet motsvarar en tjänst på 75%
Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, men främsta vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, då det är personkemin mellan dig och mannen som kommer att vara nyckeln till ett långsiktigt samarbete.
Plus om du har erfarenhet av autism och jobbat med unga vuxna tidigare.
Kunden söker personer i ålder 25 och uppåt.
Ett KRAV är att du har körkort och egen bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Levanda Personlig Assistans AB
(org.nr 556818-0151)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Flutura Petri Flutura@levanda.se 0720806459 Jobbnummer
9952135