Personlig assistent som vill jobba dygnspass sökes!
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Partille Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Partille
2025-12-23
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sanda Assistans AB i Partille
, Göteborg
, Lerum
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna i Sävedalen som bor på markplan med trevlig uteplats.
I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter som personlig hygien, måltider, av- och påklädning, hushållsysslor samt övriga behov som uppstår i vardagen. Kunden tycker också mycket om dansband och att åka på konserter med sitt favoritband, då följer du som assistent med. Annat som kunden tycker om är olika utflykter, matlagning, bakning och att läsa.
På den här arbetsplatsen är det dygnspass från kl 10-10, tjänstgöringsgraden är ca 37 h per vecka i snitt (exl jour).
Enligt kunds önskemål söker vi en person enligt denna profil:
Kvinna/tjej i ungefär 20-50 års åldern
Arbetslivserfarenhet meriterande men personkemin är det viktigaste!
Trygg, lugn och ansvarsfull
Lyhörd
Rök- och parfymfri (Viktigt! Gäller även hårspray, starka tvätt- och sköljmedel mm)
Tydlig svenska krav i tal, skrift och att läsa. Du måste ha ett tydligt tal då kunden har en grav hörselnedsättning.
B-körkort (önskvärt men inget krav) Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129) Kontakt
Caroline Säljö 0768607193 Jobbnummer
9663177