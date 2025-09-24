Personlig assistent som vill jobba deltid i Ronneby sökes
2025-09-24
Kvinna i 60-årsåldern söker dedikerade personliga assistenter!
Jag är en glad kvinna som nu söker engagerade personliga assistenter som förstår vikten av att jag får styra över mitt eget liv - i både stort och smått. Jag har sjukdomen Multipel Skleros (MS) och behöver stöttning med det mesta i min vardag.
Jag har ett stort intresse för matlagning, bakning, inredning och trädgård - något som jag hoppas kunna göra mer av med hjälp av mina personliga assistenter. På vintern åker jag gärna till fjällen med min familj och under sommaren blir det en tur med båten.
Jag bor i Ronneby tillsammans med min make och träffar även mina två vuxna döttrar och mina två barnbarn så ofta jag kan. I familjen ingår också våra två katter.
Du som söker bör vara kvinna och ha en god förståelse för vad det innebär att arbeta som personlig assistent - du är lyhörd, respektfull och trygg i din roll.
Känner du igen dig? Då ser jag fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
