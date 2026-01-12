Personlig assistent som timvikarie till en 6-årig flicka i Vännäs
2026-01-12
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Vännäs. Vi erbjuder timvikariat med möjlighet att arbeta under dagtid, kvällstid, natt och helg - så du kan välja de tider som passar just dig bäst.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
08:00-14:15
14:15-21:00
21:00-08:00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en sprudlande 6-årig tjej med glimten i ögat. Arbetsplatsen är förlagt till hennes hem där hon lever tillsammans med sina två mammor och syskon. Som assistent får du vara med på ett äventyr fullt av lek, glädje och fart!
Arbetsuppgifterna består främst av omvårdnad och övervakning av syresättningen. Vi har tydliga skriftliga rutiner och stöd i arbetsverktyg, och du kommer alltid att arbeta dubbelt med en kollega under varje pass för att säkerställa bästa möjliga omsorg.
Du och dina kollegor är viktiga för hennes utveckling. Tillsammans hjälper ni henne med daglig träning och kommunikation, och bidrar till hennes glädje och tillväxt. Hon älskar äventyr, att gunga och att läsa böcker - så förbered dig på dagar fyllda av lekfullhet, lärande och roliga upptäcktsfärder! ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker en varm och engagerad assistent som är barnkär, lyhörd och ansvarstagande. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet, både från arbetslivet och livet i stort, som du kan ha med dig in i tjänsten. Arbetsuppgifterna kräver att du kan behålla fokus och vara noggrann i de olika momenten.
Eftersom du kommer att arbeta i en stor personalgrupp är god samarbetsförmåga en viktig egenskap. Vi ser också att du är flexibel och gärna kan hoppa in med kort varsel vid kollegors frånvaro.
Välkommen att söka tjänsten och bli en del av hennes spännande värld. KRAV
Ej allergisk mot pälsdjur
MERITER
Vårderfarenhet
Trackerfarenhet
Körkort
Sysselsättningsgrad: Timvikariat.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg Kontakt
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se 0708157731 Jobbnummer
9678919