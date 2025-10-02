Personlig assistent som talar spanska/svenska till person i Stockholm
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent vid behov åt en kvinna i 50 - års åldern som bor centralt Stockholm. Kundens intressen är dans, hästar och träning.
Som timvikarie behöver du vara flexibel och kunna arbeta via ordinarie assistenters frånvaro vid t.ex. semester eller sjukdom och då oftast med kort varsel.
Du behöver i första hand kunna arbeta mellan 21-07 i alla fall några dagar i veckan men är det bra om du även kan arbeta tiderna 07-14 och 14-21 ibland.
Det finns också ofta möjligt att relativt långt i förväg boka in sig på arbetspass.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat: Förflyttningar, handräckning, personlig hygien, ge stöd när kunden tränar och följa med på olika aktiviteter. som
Om dig: Vi ser gärna att du har yrkesmässig erfarenhet av vård och omsorg och har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
Du är tålmodig och ordningsam rökfri, ansvarstagande och har inga problem att växla upp när det behövs samtidigt som du är lyhörd och kan inta en mer avvaktande roll.
Du behöver vara psykisk och fysiskt stark då det förekommer manuella lyft och förflyttningar.
Meriterande: Goda kunskaper även i spanska och/eller portugisiska.
Krav: Rökfri. Fysiskt stark
Arbetstider: Kl. 21-07 (3 timmars väntetid/jour/ "mitt i natten". Arbetstider ibland även mellan 7-14 och 14-21.
Omfattning: 2 timvikarier vid behov
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar så som t.ex. ob/skifttillägg i enlighet med kollektivavtal.
Övrigt: För att kunna bli anställd hos oss behöver du ha ett bank-id. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9537432