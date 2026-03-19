Personlig assistent som talar Polska eller Engelsk till kvinna i Vallentuna
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en kvinna som är i behov av stöd och hjälp i sin vardag. Hon söker nu dig som vill bli en del av hennes team. Vi söker både personliga assistenter på fast schema men även sommarvikarier.
Om rollen
Som personlig assistent kommer du vara ett stöd i alla delar av vardagen både i och utanför hemmet med allt från personlig hygien, tvätt, städning och aktiviteter.
Vem är du
Vi söker flera personliga assistenter med ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd och kan arbeta utifrån tydliga instruktioner samt ta egna initiativ.
Du talar antingen Engelska eller Polska då det är de språken som talas i hemmet.
Har du erfarenhet av liknande arbete är det ett plus, men det viktigaste är personkemin och att du är engagerad och trygg i din roll.
Katt finns i hemmet.
Vad kan du förvänta dig av jobbet
Här får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Som arbetsgivare erbjuder vi
Friskvårdsbidrag
Basutbildning inom personlig assistans
Möjlighet till vidareutbildningar
Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent
Vill du vara en del av och skapa en trygg tillvaro i kundens liv? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Vi har som policy att som en del av rekryteringsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du börjar arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Carelli Assistans är ett familjeföretag som erbjuder personlig assistans till vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen.
Carelli har ett kontor i Järfälla och prioriterar att ha en chef som jobbar nära sina kunder och assistenter.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
186 51 VALLENTUNA Kontakt
Områdeschef
Maria Grähs maria.grahs@carelli.se 0770176030
9807188