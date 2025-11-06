Personlig assistent som talar även spanska 100% tjänst i Stockholm
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-11-06
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent vid behov åt en kvinna i 50 - års åldern som bor centralt Stockholm på Södermalm. Kundens intressen är dans, hästar och träning.
Du behöver kunna arbeta tiderna 07-14, 14-21 och 21-07.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat: Förflyttningar, handräckning, personlig hygien, ge stöd när kunden tränar och följa med på olika aktiviteter.
Om dig: Vi ser gärna att du har yrkesmässig erfarenhet av vård och omsorg och har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
Du är tålmodig och ordningsam rökfri, ansvarstagande och har inga problem att växla upp när det behövs samtidigt som du är lyhörd och kan inta en mer avvaktande roll.
Du behöver vara psykisk och fysiskt stark då det förekommer manuella lyft och förflyttningar.
Meriterande: Goda kunskaper även i spanska och/eller portugisiska.
Krav: Rökfri. Fysiskt stark
Arbetstider: Kl. 21-07 (3 timmars väntetid/jour/ "mitt i natten". Arbetstider ibland även mellan 7-14 och 14-21.
Omfattning: En tjänst på upp till heltid (100%)
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar så som t.ex. ob/skifttillägg i enlighet med kollektivavtal.
Övrigt: För att kunna bli anställd hos oss behöver du ha ett bank-id. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
