Personlig assistent som jobbar vaken natt, sökes till charmig 3-åring.
2025-12-28
Vi söker dig som vill bli en viktig del i vardagen för en glad och nyfiken pojke på 3 år. Han behöver stöd med det mesta i sin vardag - men bjuder på mycket glädje och energi tillbaka!
Han älskar att vara ute - oavsett om det är sommar eller vinter - och tycker lika mycket om att mysa hemma. Promenader, gungor och bad är favoritsysslor, och han är en riktig liten charmör som sprider värme omkring sig.
Vi söker dig som:
Har körkort
Är aktiv och gillar att hitta på saker
Är barnkär och trygg i mötet med små barn
Kan arbeta både självständigt och i grupp
Är initiativtagande, tålmodig och har en positiv inställning
Har mycket god svenska i tal och skrift
Är flexibel, då du ibland kan behöva följa med på kortare eller längre resor med familjen
Ser detta som ett långsiktigt uppdrag
Vi söker en trygg och kreativ assistent som vill vara med och skapa en meningsfull och rolig vardag för denna lilla kille. Du blir en viktig person i hans liv - och i familjens.Publiceringsdatum2025-12-28Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: Deltid/heltid
Arbetstider: Tjänsten är vaken natt.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse, så länge assistansuppdraget varar
Vad du kan förvänta dig
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Du får möjlighet att växa professionellt samtidigt som du spelar en viktig roll i en annan människas liv.
Om Omsorg Assistans
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna och kunder över hela Sverige. Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund bygger på engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Som anställd hos oss får du trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag. Vi begär alltid utdrag ur polisens belastningsregister.
